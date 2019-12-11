В чемпионате Белоруссии ужесточили лимит на легионеров

Исполком Белорусской федерации футбола (БФФФ) проголосовал за ужесточение лимита на легионеров, сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что со следующего сезона во внутренних соревнованиях будут действовать следующие ограничения: минимум пять футболистов с белорусским паспортом на поле, а также пять иностранных игроков на поле плюс еще три в запасе.

Кроме того, статус «нелегионера» получают футболисты, которые постоянно проживали в Белоруссии и выступали здесь на протяжении трех лет до достижения 25-летнего возраста. Ранее российские футболисты перестали считаться легионерами в Белоруссии.