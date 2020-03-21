Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

В чемпионате Белоруссии грубо ошибся судья

18:00
21 марта. Минск. «Ислочь» — «Неман» — 1:0. 21 марта. Минск. «Ислочь» — «Неман» — 1:0. 21 марта. Минск. «Ислочь» — «Неман» — 1:0.
21 марта. Минск. «Ислочь» — «Неман» — 1:0.

На 56-й минуте матча 1-го тура чемпионата Белоруссии «Ислочь» — «Неман» (1:0) ошиблась бригада судей во главе с Евгением Наумовым.

Ни он, ни его первый ассистент Антон Игнатюк не заметили, что футболист гостей Андрей Якимов сыграл левой рукой, остановив мяч, летевший в ворота. Арбитру следовало назначить 11-метровый удар и удалить Якимова. (Александр Бобров)

21 марта. Минск. "Ислочь" - "Неман" - 1:0.
21 марта. Минск. «Ислочь» — «Неман» — 1:0.
21 марта. Минск. "Ислочь" - "Неман" - 1:0.
21 марта. Минск. «Ислочь» — «Неман» — 1:0.

«Ислочь» победила «Неман», единственный гол забил форвард сборной Гвинеи

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир