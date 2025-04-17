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Сегодня, 14:10

В «Целе» ответили на вопрос о возможном выкупе Пруцева у «Црвены Звезды»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника Егора Пруцева у «Црвены Звезды».

«Мы сегодня играем с «Фиорентиной». Пока не знаю. Нет какого-то ответа. Это не так просто. Нужно разговаривать с «Црвеной Звездой» по дальнейшему выкупу. У них свое видение вопроса. Касается это и выкупной цены. Не так все просто. Мы к этому вернемся чуть позже. Сейчас у нас конкретно фокус на 1/4 финала Лиги конференций с «Фиорентиной». Сегодня можно будет посмотреть на Никиту Иосифова. Думаю, что он выйдет», — сказал Голубин «СЭ».

«Целе» арендовал Пруцева до конца нынешнего сезона. Контракт 22-летнего россиянина с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2026 года.

ФК Црвена Звезда
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