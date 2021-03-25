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В Бразилии введут лимит на переход тренеров

09:56

В чемпионате Бразилии, начиная с предстоящего сезона, будет действовать новое ограничение на переход тренеров, информирует globoesporte.com.

Каждый из 20 клубов серии А сможет по ходу соревнований только уволить тренера. При этом сами тренеры смогут работать не более, чем в двух клубах чемпионата.

Пока неясно, будут ли какие-то исключения. Например, будет ли правило распространяться на тренеров, которые покинули клуб за границей.

Пока правило касаемо лимита на переход тренеров не принято официально. Однако, как отмечается, в ближайшее время это будет сделано.

Это новшество, которое предложил президент Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло, получило поддержку членов организации.

Чемпионат Бразилии-2021 начнется 29 мая и продлится до 5 декабря.

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