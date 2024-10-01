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В Болгарии таксист случайно заехал на стадион во время футбольного матча

Алина Савинова
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Водитель такси выехал прямо к полю во время матча чемпионата Болгарии между «Септември» и ЦСКА 1948 (1:1).

Игра команд проходила 25 сентября. Автомобиль заехал внутрь стадиона ближе к концовке второго тайма. Этот эпизод попал в трансляцию.

Один из сотрудников арены подошел к таксисту и у углового флага объяснил, как ему выехать обратно на дорогу.

После 9 матчей ЦСКА с 13 очками занимает седьмое место в чемпионате Болгарии. «Септември» (7 баллов за 10 игр) идет на предпоследней, 15-й позиции в турнирной таблице.

Футбол
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