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В «Бенфике» выявлено 17 случаев заражения коронавирусом

14:10
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«Бенфика» во вторник утром объявила о 17 случаях заражения covid-19 в клубе.

В португальском клубе сообщили, что субботние тесты выявили среди персонала и футболистов. «Бенфика» ждет решения относительно их участия в соревнованиях в ближайшие 14 дней.

«Бенфика» занимает 3 место в чемпионате Португалии. Команда вышла в плей-офф лиги Европы, где сыграет с лондонским «Арсеналом».

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