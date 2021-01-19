В «Бенфике» выявлено 17 случаев заражения коронавирусом
14:10
«Бенфика» во вторник утром объявила о 17 случаях заражения covid-19 в клубе.
В португальском клубе сообщили, что субботние тесты выявили среди персонала и футболистов. «Бенфика» ждет решения относительно их участия в соревнованиях в ближайшие 14 дней.
«Бенфика» занимает 3 место в чемпионате Португалии. Команда вышла в плей-офф лиги Европы, где сыграет с лондонским «Арсеналом».
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