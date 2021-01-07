В Белоруссии введут потолок зарплат для футболистов

Ассоциация Белорусская федерация футбола (АБФФ) приняла решение ввести потолок зарплат в белорусском футболе, информирует Tribuna.com. Как отмечается, процесс уже запущен.

За пару недель до Нового года руководство АБФФ собрало представителей элитных клубов, чтобы обсудить введение зарплатного лимита. Менеджеры, присутствовавшие на мероприятии, не сомневаются, что потолок будет введен уже перед сезоном-2021.

Руководители Дома футбола намекнули, что в случае отказа принимать новые финансовые правила клубы попросту лишатся государственной поддержки.

По новому положению АБФФ «О фиксированных ежемесячных заработных платах» (примерно 5,8 тысяч долларов по курсу на начало января). Такие деньги разрешал платить лишь футболистам белорусской сборной (для такого статуса необходимо сыграть не менее 50 процентов матчей за два последних года) и троим легионерам в каждом клубе. При этом фонд ежемесячной общекомандной заработной платы в каждом клубе

Зарплата главного тренера в новом году , старший не сможет зарабатывать больше 5 тысяч, а жалование тренера-ассистента ограничат 4 тысячами. Снова-таки без учета премиальных.

На бонусы для футболистов и представителей тренерско-административного штаба пока что установлены следующие лимиты:

— общекомандный бонус за победу в матче чемпионате — не более 30 тысяч рублей

— общекомандный бонус за победу в игре Кубка — не более 20 тысяч

— за победу в еврокубковой встрече — не более 60 тысяч на всю команду.