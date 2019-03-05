В Белоруссии раскрыта международная преступная группа, занимавшаяся организацией договорный матчей

Министерство внутренних дел Белоруссии на своем официальном сайте сообщило о раскрытии международной преступной группы, устраивавшей договорные матчи в игровых видах спорта. Ее деятельность в основном касалась организации поединков в чемпионате и Кубке страны по футболу в 2017 и 2018 годах.

- Первые задержания и аресты злоумышленников начались два месяца назад, - сообщается на официальном сайте ведомства. - После этого оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление идентичных фактов противоправной деятельности иных членов синдиката, продолжились.

Спортсменам-инструкторам было предложено добровольно и инициативно обратиться в правоохранительные органы с информацией об участии в договорных матчах взамен на освобождение от уголовной ответственности или ее смягчение. В настоящее время уже 13 человек предоставили соответствующие сведения, что позволило не применять к ним меры процессуального принуждения.

В результате было возбуждено четыре уголовных дела за подкуп участников профессиональных соревнований, а также задокументировано более десяти аналогичных преступных эпизодов, материалы по которым уже направлены в Следственный комитет для их правовой квалификации.

В 2017 году за подобные преступления пятнадцать человек из России, Украины и Белоруссии были приговорены к ограничению свободы и штрафам.

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