В Бельгии перенесли голосование по поводу судьбы сезона

Бельгийские клубы отложили голосование о судьбе сезона-2019/20. Не исключено, что чемпионат страны все же будет доигран.

Предварительно было принято решение оставить сезон незавершенным и объявить чемпионом «Брюгге». Ранее подобным образом, но без объявления чемпиона, поступили в Голландии.

Как сообщает Sky Sports, голосование отложено до 4 мая. До этого времени может проясниться вопрос о смягчении карантинных мер в стране. Ранее сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 029 709 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 209 242 летальных исхода от инфекции, вылечились 900 319 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 795 умерло.