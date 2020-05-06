В Бельгии нельзя играть до конца июля. «Брюгге» объявят чемпионом

Национальный совет безопасности Бельгии запретил проводить соревнования профессиональных футбольных клубов до 31 июля. Это означает прекращение чемпионата и Кубка страны, окончательное решение будет вынесено 15 мая.

Скорее всего, в этот день «Брюгге» объявят чемпионом, тогда же определятся участники еврокубков. Новый сезон, возможно, начнется 8 августа, сообщили «СЭ» коллеги из Sport Voetbal Magazine. (Александр Бобров)