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Сегодня, 10:55

В «Базеле» объяснили причины резкой реакции фанатов на поведение сына пресс-атташе тульского «Арсенала»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Фанаты &amp;quot;Базеля&amp;quot;.
Фото Global Look Press

Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент с избиением сына пресс-атташе тульского «Арсенала» Артема Овсянникова на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт».

«На этом видео парень говорит: «Удалите это!» Проблема в том, что у наших ультрас такая политика съемок в пределах своего сектора, независимо от того, где находится человек и на каком языке он говорит. Они не любят такие съемки. Это не имеет никакого отношения к русскому языку», — сказал Уолтер «СЭ».

На болельщика тульского «Арсенала» напали в фан-секторе стадиона в Базеле

ФК Арсенал (Тула)
ФК Базель
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