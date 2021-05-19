В Ассоциации футбольных федераций Азербайджана рассказали о вероятности выступления Гулиева за сборную

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Фируз Абдулла прокомментировал информацию о том, что полузащитник Аяз Гулиев будет выступать за сборную страны.

«Официально никто со стороны федерации с Гулиевым не общался. Возможно, какие-то менеджеры или агенты с ним беседовали, но пока никто не говорил, что Аяз будет выступать за нашу сборную. Следующий матч — товарищеский, 27 мая в Турции, но состав еще не обнародован, и я не могу утверждать, будет он в нем или нет.

Приглашение отправляется факсом в клуб, игрока зовут на сборы. Такого с Гулиевым не было. Если же какие-то беседы и состоялись, то только неофициальные», - приводит слова Абдуллы «РБ Спорт».

В мае 2020-го футболист покинул расположение «Спартака» на сборе в подмосковной Тарасовке и был переведен во вторую команду. В текущем сезоне 24-летний футболист не провел ни одного матча.