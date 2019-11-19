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В Армении объявили о раскрытии схемы договорных матчей

14:01

Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции «Мой шаг» Арен Мкртчян заявил, что правоохранительные органы раскрыли систему договорных матчей в стране.

Мкртчян утверждает, что эти факты были выявлены недавно и обнаружились только после того, как глава федерации футбола страны Артур Ванецян покинул пост главы Службы национальной безопасности (СНБ).

— Нас беспокоит, что были договорные матчи в армянском футболе, злоупотребления на сотни миллионов драмов, которые не были раскрыты, — цитируют функционера «РИА Новости». — Ванецян был директором СНБ. Служба нацбезопасности выявила на днях огромную схему договорных игр, которая не была раскрыта за последние 1-1,5 года.

Также депутат заявил, что главный тренер национальной сборной Абраам Хашманян был назначен с нарушением принятых процедур, и исполком был вынужден утвердить назначение, чтобы команда не осталась без тренера перед отборочными матчами Евро-2020. Накануне сборная Армении уступила команде Италии со счетом 1:9.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191119/1561116868.html#

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