Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:28

В «Арисе» рассказали о деталях контракта Кокорина с клубом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев в разговоре с «СЭ» рассказал детали контракта российского нападающего Александра Кокорина с кипрским клубом.

«У Саши контракт на этот год с «Арисом» с опцией продления на следующий год. В Лиге Европы он также будет выступать», — сказал Дозорцев «СЭ».

Кокорин выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. 32-летний россиянин провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Сезон-2023/24 Кокорин начал в расположении «Фиорентины». Он провел за команду 3 минуты в матче квалификации Лиги конференций против «Рапида» (2:0).

1
3
Читайте также
Стали известны критерии World Aquatics к российским пловцам для допуска на соревнования
Касаткина проиграла Соболенко в 1/8 финала US Open
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Крымом
Пленные ВСУ рассказали про «дружественный» огонь из-за оставленных под Херсоном позиций
Учитель в ЛНР стал свидетелем убийств военных ВСУ сослуживцами
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: возвращение в «Арис»
В «Арисе» сообщили о заявке Кокорина на Лигу Европы
В «Арисе» подтвердили возвращение Кокорина в клуб
«Арис» анонсировал возвращение Кокорина в кипрский клуб
«Фиорентина» ищет варианты для Кокорина, Йовича и Амрабата
Кокорин может получить шанс сыграть в матче с «Рапидом», россиянин включен в заявку
«Дженоа» — «Фиорентина»: прямая трансляция матча серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Арисе» сообщили о заявке Кокорина на Лигу Европы

«Арис» объявил об аренде Кокорина на один сезон
Новости
RSS RSS
Все новости