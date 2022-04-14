В Аргентине завершилось расследование смерти Марадоны. Восьми медикам грозит тюремный срок

Восемь медиков обвиняются в непредумышленном убийстве Марадоны по халатности

В Аргентине завершилось расследование смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, восемь медиков обвиняются в непредумышленном убийстве Марадоны по халатности. Следствие посчитало, что смерть футболиста можно было предотвратить.

По информации источника, обвинения предъявлены нейрохирургу Леопольдо Луке, психиатру Агустине Косачов и шести другим членам медицинской бригады. Всем им грозит тюремное заключение на срок от пяти до 25 лет.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.