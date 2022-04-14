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В Аргентине завершилось расследование смерти Марадоны. Восьми медикам грозит тюремный срок

Восемь медиков обвиняются в непредумышленном убийстве Марадоны по халатности
Карен Саркисян
Корреспондент
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В Аргентине завершилось расследование смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, восемь медиков обвиняются в непредумышленном убийстве Марадоны по халатности. Следствие посчитало, что смерть футболиста можно было предотвратить.

По информации источника, обвинения предъявлены нейрохирургу Леопольдо Луке, психиатру Агустине Косачов и шести другим членам медицинской бригады. Всем им грозит тюремное заключение на срок от пяти до 25 лет.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Estero/14-04-2022/maradona-svolta-indagini-otto-processo-omicidio-colposo-44045725874.shtml?cmpid=shortener_b1ef0bc7NM
Диего Марадона
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