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В Аргентине вспомнили, что Марадона — президент чемпиона Белоруссии. А вы помните?

17:28

Популярный аргентинский портал Ole отметил титул, который завоевал в этом году Диего Марадона. Речь идет о победе брестского «Динамо» в чемпионате Белоруссии.

Клуб досрочно завоевал титул, обыграв в 29-м туре «Витебск» (1:0). Таким образом, «Динамо» прервало 13-летнюю чемпионскую серию БАТЭ.

Ole напомнил, что Марадона, который сейчас трудится главным тренером «Химнасии», также является президентом «Динамо». Однако, судя по всему, в Белоруссии прославленный футболист появился лишь один раз — летом 2018 года при подписании контракта. После этого он успел также потренировать мексиканский «Дорадос», а осенью этого года возглавил «Химнасию».

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