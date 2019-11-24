В Аргентине вспомнили, что Марадона — президент чемпиона Белоруссии. А вы помните?
Популярный аргентинский портал Ole отметил титул, который завоевал в этом году Диего Марадона. Речь идет о победе брестского «Динамо» в чемпионате Белоруссии.
Клуб досрочно завоевал титул, обыграв в 29-м туре «Витебск» (1:0). Таким образом, «Динамо» прервало 13-летнюю чемпионскую серию БАТЭ.
Ole напомнил, что Марадона, который сейчас трудится главным тренером «Химнасии», также является президентом «Динамо». Однако, судя по всему, в Белоруссии прославленный футболист появился лишь один раз — летом 2018 года при подписании контракта. После этого он успел также потренировать мексиканский «Дорадос», а осенью этого года возглавил «Химнасию».
?Maradona campe?n!— Diario Ol? (@DiarioOle) November 24, 2019
Dynamo Brest, el equipo que tiene a Diego como presidente (honorario), sigue dando que hablar a la distancia. Le gan? 1-0 al Vitebsk y, por primera vez en la historia, se consagr? campe?n de la liga de Bielorrusia. ?El poder de la mente!https://t.co/i8ZMyDpZ6c