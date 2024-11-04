В Аргентине может появиться профессиональный клуб российских иммигрантов

Аргентинский Club deportivo de Moscu («Спортивный клуб из Москвы» — исп.), созданный в Аргентине эмигрантами из России, планирует заявиться в систему профессиональных футбольных лиг страны.

Об этом РИА Новости сообщил президент клуба Антон Нефедечев.

«Клуб сейчас проходит стадию регистрации. В Аргентине это не такая простая процедура. Здесь любая команда должна представлять сообщество. Мы сейчас регистрируемся как раз от русской диаспоры. В наших планах — заявка команды в примеру C (низшая по уровню профессиональная лига Аргентины — Прим. «СЭ») в 2025 году.

Помимо этого, мы себя позиционируем как первый российский футбольный клуб в Аргентине и как первый медиаклуб страны. В нашей команде, помимо профессиональных футболистов, играют звезды футбола прошлого, например, Эктор Бракамонте (экс-игрок ФК «Москва» и других клубов РПЛ — Прим. «СЭ»). Есть популярные фитнес-тренеры, певцы и блогеры. Поэтому есть в планах выступление на чемпионате мира по медиафутболу в феврале 2025 года в Дубае», — цитирует Нефедечева агентство.

Кроме того, президент Club deportivo de Moscu рассказал о происхождении названия команды.

«В настоящее время в структуре клуба 23 игрока. Помимо России, они представляют Белоруссию, Аргентину и Эквадор. Тренер команды — Роман Федоров, воспитанник футбольного клуба «Москва» и автор последнего гола в его истории. Ему новая команда обязана своим названием. При этом у игроков нет зарплат, но есть премиальные за победы и результативные действия», — добавил Нефедечев.

Также в планах руководства клуба есть строительство футбольного кластера в Нордельте — районе на севере от Буэнос-Айреса, где традиционно проживает много мигрантов из России.