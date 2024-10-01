В АЕЛ оценили стартовые матчи Лесового: «В следующих играх он будет становиться только лучше»

Технический директор лимассольского АЕЛа Панайотис Янну в комментарии «СЭ» оценил игру полузащитника Даниила Лесового за клуб.

«Даниил очень хороший футболист и человек. Он отлично начал играть за наш клуб в чемпионате Кипра, очень сильно помогает команде. В следующих играх будет становиться только лучше», — сказал Джанну «СЭ»

Лесовой в этом сезоне провел 4 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

26-летний полузащитник, принадлежащий московскому «Динамо», был арендован кипрским клубом в августе 2024 года до конца сезона-2024/25.