В АЕКе Карреры шесть случаев заболевания коронавирусом
Греческий клуб АЕК на своем официальном сайте сообщил о шести случаях коронавируса в команде.
Накануне АЕК на выезде разгромил украинскую «Зарю» (4:1)в рамках группового этапа Лиги Европы. Сразу после возвращения из Украины все члены греческого клуба сдали тесты на COVID-19. По итогам тестирования инфекция была выявлена у четырех футболистов и двух членов персонала клуба.
Ранее стало известно, что матч с «Зарей» из-за высокой температуры пропустит главный тренер АЕКа Массимо Каррера.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.