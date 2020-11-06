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В АЕКе Карреры шесть случаев заболевания коронавирусом

19:45
В АЕКе несколько случаев коронавируса. Фото ФК АЕК.
В АЕКе несколько случаев коронавируса. Фото ФК АЕК.
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Греческий клуб АЕК на своем официальном сайте сообщил о шести случаях коронавируса в команде.

Накануне АЕК на выезде разгромил украинскую «Зарю» (4:1)в рамках группового этапа Лиги Европы. Сразу после возвращения из Украины все члены греческого клуба сдали тесты на COVID-19. По итогам тестирования инфекция была выявлена у четырех футболистов и двух членов персонала клуба.

Ранее стало известно, что матч с «Зарей» из-за высокой температуры пропустит главный тренер АЕКа Массимо Каррера.

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