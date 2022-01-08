Усман Кулибали во время матча чемпионата Катара потерял сознание
Защитник «Аль-Вакры» Усман Кулибали во время матча 13-го тура чемпионата Катара против «Аль-Раяна» (0:1) упал на газон и потерял сознание. На поле сразу же появились врачи, а игроки стали хвататься за головы и молиться.
После оказания реанимационной помощи 32-летнего малийца увезли на скорой помощи. По информации местных СМИ, он пришел в себя и с ним все в порядке.
Инцидент произошел в конце первого тайма. Матч в итоге был прерван, а затем отменен.
В составе сборной Мали Кулибали провел 27 матчец. Также он выступал за «Генгам», «Брест» и «Панатинаикос». В этом сезоне он провел 12 матчей.
Al-Wakrah defender Ousmane Coulibaly has collapsed minutes before the end of the 1st half of the league match against Al-Rayyan. An ambulance was brought on the pitch. Footage of him struggling on the pitch and falling was unfortunately shown on TV. We hope he will be fine ? pic.twitter.com/poDJfFCApS— Football Qatar (@FootballQatar) January 8, 2022
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