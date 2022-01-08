Усман Кулибали во время матча чемпионата Катара потерял сознание

Защитник «Аль-Вакры» Усман Кулибали во время матча 13-го тура чемпионата Катара против «Аль-Раяна» (0:1) упал на газон и потерял сознание. На поле сразу же появились врачи, а игроки стали хвататься за головы и молиться.

После оказания реанимационной помощи 32-летнего малийца увезли на скорой помощи. По информации местных СМИ, он пришел в себя и с ним все в порядке.

Инцидент произошел в конце первого тайма. Матч в итоге был прерван, а затем отменен.

В составе сборной Мали Кулибали провел 27 матчец. Также он выступал за «Генгам», «Брест» и «Панатинаикос». В этом сезоне он провел 12 матчей.