Уругваец Диего Алонсо станет первым тренером клуба Дэвида Бекхэма

«Интер» из Майами определился с первым главным тренером в своей истории. Команду возглавит уругвайский специалист Диего Алонсо, сообщает AP.

Его последним клубом был мексиканский «Монтеррей», который он привел к победе в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Ранее 44-летний Алонсо выигрывал этот турнир с «Пачукой». Он стал первым в истории тренером побеждавшим в этих соревнованиях с двумя разными клубами.

«Интер Майами», одним из совладельцев которого является английский экс-полузащитник Дэвид Бекхэм, дебютирует в МЛС в предстоящем сезоне 2020 года.