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Упамекано: «Не сомневался, что Коман вернется в сборную Франции»

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Защитник сборной Франции Дайот Упамекано перед матчем 5-го тура Лиги наций с Израилем прокомментировал возвращение полузащитника Кингсли Комана в национальную команду.

28-летний хавбек вернулся в сборную Франции в ноябре на замену повредившему подколенное сухожилии Усману Дембеле.

«Я никогда не сомневался, что Коман вернется. У него сейчас невероятный уровень, он хорошо выступает в каждом матче», — цитирует Упамекано пресс-служба УЕФА.

Помимо французской сборной 26-летний защитник и Коман вместе играют за «Баварию».

Встреча французской и израильской национальных команд состоится 14 ноября в 22.45 по московскому времени.

Источник: UEFA
Дайот Упамекано
Кингсли Коман
Футбол
Сборная Израиля по футболу
Сборная Франции по футболу
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