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18 декабря 2025, 04:36

Заир-Эмери: Это только начало. Самое сложное у «ПСЖ» еще впереди»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери прокомментировал победу над «Фламенго» (1:1, пен. — 2:1) в финале Межконтинентального кубка.

«У нас была очень четкая задача: приехать сюда и победить. Тренер сказал нам выложиться на полную, играть как обычно. Сейчас мы гордимся собой. Мы провели очень хороший матч, очень хороший финал против очень хорошей команды, которая играет с огромной интенсивностью.

У нашей команды много характера. Это показывает, что мы настоящий коллектив. Когда пришел тренер, он хотел именно этого. Он всегда внушал нам — коллектив на первом месте. Сегодня это показывает, какой силой мы обладаем и какой командой являемся. Нам придется продолжать в том же духе на протяжении всего сезона, потому что будет непросто. Это только начало. Самое сложное еще впереди», — приводит Canal Supporters слова Заира-Эмери.

«ПСЖ» завоевал шестой трофей за год: Лига 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Ранее это удавалось только двум командам: «Барселоне» в 2009-м и «Баварии» в 2020-м.

Матвей Сафонов отразил четыре подряд пенальти в&nbsp;серии пенальти финала Межконтинентального кубка &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Фламенго&raquo; (1:1, 2:1).Как Сафонов взял четыре пенальти и поставил рекорд ФИФА. Мастерски действовал по бьющим

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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Уоррен Заир-Эмери
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