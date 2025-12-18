Заир-Эмери: Это только начало. Самое сложное у «ПСЖ» еще впереди»

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери прокомментировал победу над «Фламенго» (1:1, пен. — 2:1) в финале Межконтинентального кубка.

«У нас была очень четкая задача: приехать сюда и победить. Тренер сказал нам выложиться на полную, играть как обычно. Сейчас мы гордимся собой. Мы провели очень хороший матч, очень хороший финал против очень хорошей команды, которая играет с огромной интенсивностью.

У нашей команды много характера. Это показывает, что мы настоящий коллектив. Когда пришел тренер, он хотел именно этого. Он всегда внушал нам — коллектив на первом месте. Сегодня это показывает, какой силой мы обладаем и какой командой являемся. Нам придется продолжать в том же духе на протяжении всего сезона, потому что будет непросто. Это только начало. Самое сложное еще впереди», — приводит Canal Supporters слова Заира-Эмери.

«ПСЖ» завоевал шестой трофей за год: Лига 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Ранее это удавалось только двум командам: «Барселоне» в 2009-м и «Баварии» в 2020-м.