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Умер двукратный обладатель «Золотой бутсы» Фернанду Гомеш. Он является лучшим бомбардиром в истории «Порту»

Умер лучший бомбардир в истории «Порту» Фернанду Гомеш
Руслан Минаев
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Умер экс-нападающий «Порту» и сборной Португалии Фернанду Гомеш. Последние три года он боролся с раком поджелудочной железы. Гомешу было 66 лет.

«Порту» скорбит о потере одной из величайших фигур в своей истории и выражает свои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и всем поклонникам Фернанду Гомеша», — сообщила пресс-служба «Порту» в субботу.

Гомеш является лучшим бомбардиром в истории «Порту» с 288 голами. Ему принадлежит фраза: «Забивать голы — это, как получать оргазм».

Он являлся также двукратным обладателем «Золотой бутсы» — в 1983 и 1985 году.

ФК Порту
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