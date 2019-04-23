Умер бывший футболист и тренер "Селтика" Билл Макнилл

Бывший защитник и капитан "Селтика" Билл Макнилл скончался в возрасте 79 лет, сообщает Твиттер шотландского клуба.

– Семья "Селтика" оплакивает смерть Билли Макнилла, величайшего капитана клуба и одного из лучших людей, игравших и руководящих "кельтами", который скончался в возрасте 79 лет. Покойся с миром, Цезарь. Ты никогда не будешь один", – говорится в сообщении "кельтов".

Макнилл провел за "Селтик" всю карьеру. Защитник отыграл за "кельтов" 790 матчей, что является рекордом клуба. Макнилл – девятикратный чемпион Шотландии и обладатель Кубка европейских чемпионов 1966/67.