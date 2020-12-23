Умер бронзовый призер Олимпиады-1972 Аркадий Андреасян

Скончался бронзовый призер футбольного турнира Олимпиады-1972 года в Мюнхене Аркадий Андреасян, сообщает официальный сайт ереванского «Арарата». Ему было 73 года.

Андреасян советский и армянский футболист и тренер. Выступал за «Арарат», «Ширак» и «Севан», олимпийскую и национальную сборную СССР. Тренировал «Арарат», «Котайк», «Мику», «Спартак» (Октемберян) и другие команды.

В качестве игрока стал чемпионом СССР и дважды становился обладателем Кубка страны, бронзовый призер Олимпиады, лучший бомбардир чемпионата СССР 1976 года (весна). В качестве тренера — обладатель Кубка и Суперкубка Армении.