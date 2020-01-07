Украинский тренер рассказал, почему не поедет работать в Россию

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук рассказал, почему не поедет работать в чемпионате России. По его словам, у него были предложения.

— Раньше, например, когда я работал в Латвии, я очень хотел в чемпионат России, — отметил Григорчук в интервью YouTube-каналу ТаТоТаке. — Очень хотел, признаюсь. Считал, что это сильный чемпионат.

Спустя некоторое время и после соответствующих событий у нас, у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно.

Из топ-клубов предложения не поступали. Но их было много, минимум 5, в том числе из «Амкара». Остальные я бы не хотел называть.