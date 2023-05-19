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Сегодня, 20:41

Уилкшир уверен, что Кокорин может забивать в Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал выступления форварда «Ариса» Александра Кокорина на Кипре.

18 мая стало известно, что Кокорин признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

«Так держать, Саша! Но все равно надо помнить, что Кокорин стал лучшим только в чемпионате Кипра. Интересно, что будет дальше.

Станет ли он основным нападающим в «Фиорентине»? Да, он может забивать в Италии. В аренде Кокорин показал, на что он способен. Сейчас у него есть все возможности, чтобы доказывать, что его зря отправили на Кипр. Посмотрим, на что будет способен Саша в серии А», – приводит слова Уилкшира Sport24.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 27 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Он продолжает принадлежать «Фиорентине». Арендное соглашение истекает летом этого года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-uilkshir-o-priznanii-kokorina-luchshim-na-kipre-sasha-mozhet-zabivat-i-v-italii
Александр Кокорин
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