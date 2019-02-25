Уэйн Руни: "Модрич – фантастический игрок. Но в голосовании за "Золотой мяч" я бы выбрал Роналду"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни, ныне выступающий за "Ди Си Юнайтед", высказался о вручении "Золотого мяча" по итогам 2018 года полузащитнику "Реала" Луке Модричу. Он добавил, что отдал бы свой голос нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду.

– Модрич – фантастический игрок, – приводит Goal слова Руни. – У него отличная игра в пас и манера двигаться с мячом. На первый взгляд он не кажется быстрым, но во время матчей он проскальзывает мимо соперников. У него был отличный год с "Реалом" и, очевидно, был большой пробег в качестве капитана со сборной Хорватии.

Но не думаю, что Модрич – лучший футболист в мире, но если учитывать выступление за один год. Думаю, если бы в голосовании участвовали игроки, я бы выбрал Роналду. Но раз Модрич получил приз, значит, он заслужил этого.