Уэйн Руни: «Американским футболистам платят мало»

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни признался, что недоволен зарплатами в МЛС.

— Я думаю, американским футболистам платят мало, — приводит слова Руни Sport.es. — Они заслуживают большего заработка, они заслуживают быть на одном уровне с другими видами спорта в США.

Я говорю это не ради какой-то личной выгоды: все вы знаете, что в следующем сезоне МЛС меня не будет. Я лишь хочу, чтобы справедливости в отношении местных игроков восторжествовала. Их работа не менее сложна, чем у людей из других видов спорта, но их оклады значительно меньше.

С января 2020 года Руни будет выступать за английский «Дерби».