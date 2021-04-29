УЕФА присоединится к бойкоту соцсетей из-за расизма
УЕФА присоединится к бойкоту социальных сетей из-за расизма. Акция координируется клубами АПЛ, Футбольной ассоциацией (FA) и Английской футбольной лигой (EFL).
«Были оскорбления как на поле, так и в социальных сетях. Это неприемлемо и должно быть остановлено с помощью государственных и законодательных властей, а также гигантов социальных сетей.
Позволять культуре ненависти безнаказанно расти – опасно не только для футбола, но и для общества в целом.
Вот почему мы поддерживаем эту инициативу. Пора футболу занять позицию, и меня впечатлила солидарность, проявленная игроками, клубами и заинтересованными сторонами», - приводит слова президента УЕФА Александера Чеферина Twitter.
Все участники бойкота не будут ничего публиковать в соцсетях с 30 апреля по 3 мая.
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