УЕФА присоединится к бойкоту соцсетей из-за расизма

УЕФА присоединится к бойкоту социальных сетей из-за расизма. Акция координируется клубами АПЛ, Футбольной ассоциацией (FA) и Английской футбольной лигой (EFL).

«Были оскорбления как на поле, так и в социальных сетях. Это неприемлемо и должно быть остановлено с помощью государственных и законодательных властей, а также гигантов социальных сетей.

Позволять культуре ненависти безнаказанно расти – опасно не только для футбола, но и для общества в целом.

Вот почему мы поддерживаем эту инициативу. Пора футболу занять позицию, и меня впечатлила солидарность, проявленная игроками, клубами и заинтересованными сторонами», - приводит слова президента УЕФА Александера Чеферина Twitter.

Все участники бойкота не будут ничего публиковать в соцсетях с 30 апреля по 3 мая.