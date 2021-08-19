УЕФА назвал претендентов на награду лучшему тренеру сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своем официальном сайте шорт-лист претендентов на награду лучшему тренеру сезона-2020/21.
В список номинантов попали: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томас Тухель («Челси»).
В топ-10 также включили: Унаи Эмери («Вильярреал»), Диего Симеоне («Атлетико»), Каспера Юльманна (сборная Дании) и других.
В список жюри для голосования по выбору шорт-листа лучших специалистов участвовали: тренеры 24 сборных, принимавших участие в Евро-2020, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов (32) и Лиги Европы (48) в сезоне-2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).
Награду лучшему тренеру сезона вручат 26 августа в Стамбуле (Турция) на жеребьевке группового турнира ЛЧ-2021/22.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/insideuefa/awards/news/026c-13097277797f-c83f269e3344-1000--%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0
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