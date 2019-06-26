У Зе Луиша появился еще один вариант продолжения карьеры: в Турции

Нападающий "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции. По информации A Bola, интерес к нему проявляют два клуба из Стамбула. Их названия не уточняются, на данный момент в суперлиге играют пять стамбульских клубов: чемпионы страны "Галатасарай", вице-чемпион "Истанбул", "Бешикташ", "Фенербахче" и "Касымпаша".

Ранее в СМИ появилась информация, что Зе Луишем интересуется "Порту", а также некий китайский клуб. Гендиректор московского клуба Томас Цорн заявил, что конкретных предложений по футболисту из Китая не поступало.

В сезоне-2018/19 28-летний нападающий провел 36 матчей, забил 14 голов и сделал 4 передачи во всех турнирах.