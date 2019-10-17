Полузащитник «Базеля» Здравко Кузманович получил частичный разрыв ахиллова сухожилия, сообщает официальный сайт клуба. Он травмировался 16 октября во время тренировочного матча.

? | Victime d'une d?chirure au tendon d'Achille, Zdravko Kuzmanovic rejoint l'infirmerie du FCB ?. Bon r?tablissement, Zdravko ! #FCBasel1893 #z?mmestark pic.twitter.com/mUPa8ETZ55 — FC Basel 1893 ?? (@FC_Basel_fr) October 17, 2019

О сроках восстановления точной информации пока нет, но очевидно, что футболист выбыл на длительный период. Указано, что ему потребуется операция.

32-летний серб в текущем сезоне провел пять матчей во всех турнирах и сделал один результативный пас. «Базель» — соперник «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы. 19 октября швейцарский клуб победил дома со счетом 5:0. Ответная игра в России состоится 28 ноября.