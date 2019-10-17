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У соперника «Краснодара» по Лиге Европы «Базеля» потери — Кузманович порвал ахилл

22:25
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Полузащитник «Базеля» Здравко Кузманович получил частичный разрыв ахиллова сухожилия, сообщает официальный сайт клуба. Он травмировался 16 октября во время тренировочного матча.

О сроках восстановления точной информации пока нет, но очевидно, что футболист выбыл на длительный период. Указано, что ему потребуется операция.

32-летний серб в текущем сезоне провел пять матчей во всех турнирах и сделал один результативный пас. «Базель» — соперник «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы. 19 октября швейцарский клуб победил дома со счетом 5:0. Ответная игра в России состоится 28 ноября.

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