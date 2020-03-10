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У президента «Олимпиакоса» — коронавирус

16:35
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Как сообщили «СЭ» греческие коллеги, у президента футбольного клуба «Олимпиакос» Янниса Моралиса обнаружен коронавирус. Команда закрыта на карантин, всех игроков и тренеров проверяют.

12 марта «Олимпиакос» должен принять дома «Вулверхэмптон» в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги Европы. Ранее сообщалось, что матч может пройти без зрителей.

«Олимпиакос» после 26 игр занимает первое место в турнирной таблице греческой суперлиги с 66 очками. (Дмитрий Зеленов)

Олимпиакос П — Вулверхэмптон

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