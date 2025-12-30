У полузащитника «Монтеррея» Окампоса обнаружили паралич левой части лица

Аргентинский полузащитник «Монтеррей» Лукас Окампос пропустит минимум неделю из-за обнаруженного у него паралича левой части лица, сообщает пресс-служба клуба.

Предположительно он вызван вирусными осложнениями. Футболисту будет предоставлен семидневный отдых, после чего он пройдет клиническое обследование. По его итогам будет определена степень готовности Окампоса для возвращения к тренировкам.

31-летний Окампос выступает за «Монтеррей» с 2024 года. В этом сезоне он провел 21 матч, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.