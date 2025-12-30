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30 декабря 2025, 13:40

У полузащитника «Монтеррея» Окампоса обнаружили паралич левой части лица

Анастасия Пилипенко

Аргентинский полузащитник «Монтеррей» Лукас Окампос пропустит минимум неделю из-за обнаруженного у него паралича левой части лица, сообщает пресс-служба клуба.

Предположительно он вызван вирусными осложнениями. Футболисту будет предоставлен семидневный отдых, после чего он пройдет клиническое обследование. По его итогам будет определена степень готовности Окампоса для возвращения к тренировкам.

31-летний Окампос выступает за «Монтеррей» с 2024 года. В этом сезоне он провел 21 матч, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

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Футбол
ФК Монтеррей
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