У нападающего сборной Украины диагностирован коронавирус
12:41
Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Nieuwsblad.
24-летний украинец был в заявке на матч 13-го чемпионата Бельгии против «Шарлеруа», но в последний момент его исключили из списка.
В нынешнем сезоне Яремчук провел 10 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал две результативные передачи.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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