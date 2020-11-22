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У нападающего сборной Украины диагностирован коронавирус

12:41
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Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Nieuwsblad.

24-летний украинец был в заявке на матч 13-го чемпионата Бельгии против «Шарлеруа», но в последний момент его исключили из списка.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 10 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал две результативные передачи.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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