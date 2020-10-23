У Милевского есть вариант в кипрском клубе, где работает Шаронов
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в скором времени может покинуть клуб, сообщает портал «Футбол 24».
По данным источника, 35-летний украинец получил предложение от кипрского «Пафоса», который ранее возглавил Дмитрий Михайленко, а в его штаб вошел бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов. Если клубам удастся договориться, то Милевский переедет на Кипр уже этой зимой и получит пробный контракт на полгода.
В нынешнем сезоне чемпионате Белоруссии Милевский провел 22 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://football24.ua/milevskiy_mozhe_priyednatisya_do_duetu_ukrayintsiv_na_kipri_n628565/