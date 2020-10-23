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У Милевского есть вариант в кипрском клубе, где работает Шаронов

19:15
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в скором времени может покинуть клуб, сообщает портал «Футбол 24».

По данным источника, 35-летний украинец получил предложение от кипрского «Пафоса», который ранее возглавил Дмитрий Михайленко, а в его штаб вошел бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов. Если клубам удастся договориться, то Милевский переедет на Кипр уже этой зимой и получит пробный контракт на полгода.

В нынешнем сезоне чемпионате Белоруссии Милевский провел 22 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://football24.ua/milevskiy_mozhe_priyednatisya_do_duetu_ukrayintsiv_na_kipri_n628565/

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