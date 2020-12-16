Экс-тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов, с сентября возглавляющий болгарскую «Славию», рассказал, как переболел пневмонией.

— Сколько за этот год вы уже сдали тестов на коронавирус?

— Больше сорока. Все отрицательные. Правда, летом один из них показал, что у меня антитела.

— А в больницу с пневмонией когда загремели?

— В апреле. Ситуация была серьезная — 82 процента поражения легких!

— Ничего себе. Для многих это заканчивается реанимацией и ИВЛ.

— А у меня, представьте, ни того, ни другого. Только антибиотики кололи. Организм крепкий, побочных болячек нет. Наверное, поэтому быстро пошел на поправку. Еще помогло то, что каждый день делал дыхательную гимнастику. Через неделю на КТ проверили легкие — уже чистые.

— Сколько в больнице провели?

— 17 дней. За это время похудел на девять килограммов.

— Ваши слова: «Организм у меня крепкий». Но ведь вы из-за онкологии в зоне риска...

— Рак, слава богу, в прошлом. Первая операция была в 2006-м, удалили щитовидную железу. Врач тогда предупредил: «В горле маленькая опухоль. Надо контролировать». Когда через два года начала прогрессировать, сразу прооперировали.

— И?

— С тех пор ничего не беспокоит. Ежегодно прохожу обследования, сдаю кровь, делаю УЗИ всех органов. Соблюдаю рекомендации врачей, каждое утро пью левотироксин. Это лекарство назначают тем, у кого нет щитовидки. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Тарханова — здесь