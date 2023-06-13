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Сегодня, 10:34

У Мане есть предложение от саудовского «Аль-Иттифака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Баварии» Садио Мане может продолжить карьеру в «Аль-Иттифаке» из Саудовской Аравии.

Как сообщает Sports Zone, сенегальский футболист получил выгодное предложение от клуба. «Бавария» намерена расстаться с 31-летним футболистом, Мане уже предлагали «ПСЖ», мадридским и английским клубам, но переговоры пока не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттифак» хочет назначить главным тренером Стивена Джеррарда.

Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года, подписав контракт до 2025 года. В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 38 матчах.

В сезоне-2022/23 «Аль-Иттифак» занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Садио Мане
ФК Бавария
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