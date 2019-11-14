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У Григоряна есть предложение от «Пюника». Но нужен месяц на размышления

18:26
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Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал о предложении возглавить «Пюник», но отметил, что для принятия окончательного решения ему нужно время.

— У меня есть предложение поработать в «Пюнике», — цитируют «РИА «Новости» Григоряна. — Я очень серьезно рассматриваю его. Но после такого спурта (выход с «Тамбовом» из ФНЛ в премьер-лигу), который у меня был в этом сезоне, нужна хотя бы какая-то пауза, около месяца. Но в целом, говоря о продолжении карьеры в Армении, отношусь очень серьезно.

После 13 туров «Пюник» занимает 7-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Армении.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191114/1560947713.html

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