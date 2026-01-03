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3 января, 21:15

Терзич заявил, что российский клуб предложил «Црвене Звезде» 5,5 миллиона евро за Тикнизяна

Алина Савинова

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал, что российский клуб хочет приобрести полузащитника команды Наира Тикнизяна за 5,5 миллиона евро.

Однако, по словам Терзича, новый главный тренер «Црвены» Деян Станкович умолял его не продавать 26-летнего игрока.

«У нас есть предложение по нему из России на 5,5 миллиона евро. Не буду называть клуб. Деян умолял меня, говорил: «Терза, пожалуйста, не трогай Тикнизяна, его энергия, его работоспособность...» — сказал Терзич в интервью Mozzart TV.

Тикнизян перешел в «Црвену» летом 2025 года из «Локомотива». Он провел 25 матчей за сербскую команду во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Станкович возглавил «Црвену Звезду» 22 декабря. Ранее он был главным тренером «Спартака».

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Деян Станкович
Наир Тикнизян
Футбол
ФК Црвена Звезда
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