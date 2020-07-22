У бывшего тренера «Динамо» Петреску обнаружен коронавирус

Главный тренер ЧФР Дан Петреску сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил в своем Twitter румынский журналист Эмануэль Рошу.

Breaking: CFR manager Dan Petrescu is among those infected with the novel coronavirus at the Cluj based club. — Emanuel Ro?u (@Emishor) July 22, 2020

59-летний специалист возглавил ЧФР в 2019 году, ранее работал с командой в сезоне-2018/19 и стал чемпионом страны. В России он тренировал «Динамо» и «Кубань». Вместе с краснодарским клубом он выиграл турнир в первом двизионе в 2010 году.