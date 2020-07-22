Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

У бывшего тренера «Динамо» Петреску обнаружен коронавирус

14:17
Дан Петреску. Фото Никита Успенский.
Дан Петреску. Фото Никита Успенский.
Теги:

Главный тренер ЧФР Дан Петреску сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил в своем Twitter румынский журналист Эмануэль Рошу.

59-летний специалист возглавил ЧФР в 2019 году, ранее работал с командой в сезоне-2018/19 и стал чемпионом страны. В России он тренировал «Динамо» и «Кубань». Вместе с краснодарским клубом он выиграл турнир в первом двизионе в 2010 году.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир