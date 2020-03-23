У 66-летнего тренера «Галатасарая» Фатиха Терима обнаружили коронавирус

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим в своем Twitter сообщил о заболевании коронавирусом COVID-19. 66-летний турецкий специалист подчеркнул, что уже находится в больнице.

«Согласно результатам исследований, которые были сегодня сделаны, то у меня положительный тест на коронавирус. Сейчас я нахожусь в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь», — написал Терим.

Bug?n yap?lan test sonu?lar?na g?re Corona Vir?s sonucum pozitif ??km??t?r. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En k?sa zamanda haberle?mek ?zere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 372 658 человек. Умерших — 16 314, выздоровевших — 101 373. В России на данный момент 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется