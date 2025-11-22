«Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» и «Шанхай Шэньхуа» сыграют в 30-м туре чемпионата Китая в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на стадионе «ТЭДА» в Тяньцзине (Китай) и начнется в 10.30 по московскому времени.

Чемпионат Китая. 30-й тур.

22 ноября, 10:30. TEDA Football Stadium (Тяньцзинь)

Ключевые события и результат игры «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» — «Шанхай Шэньхуа» доступны в матч-центре нашего сайта.

Перед последним туром китайской Суперлиги-2025 «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место с 61 очком, у «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» — 44 очка и 6-я строчка.

Команда Леонида Слуцкого на 2 очка отстает от лидера чемпионата «Шанхай Порта», поэтому в случае своей победы и поражения «Порта» может стать чемпионом Китая впервые за 30 лет.