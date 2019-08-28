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«Ты никогда не будешь один». Болельщики зовут Дианя в «Спартак»

22:17
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Нападающий «Галатасарая» Мбай Диань может стать игроком «Спартака». Московский клуб ведет переговоры о трансфере 27-летнего сенегальца.

Сам Диань разместил новый пост в своем Instagram. Он написал короткий слоган: «Ты никогда не будешь один».

В комментариях к записи болельщики оставили комментарии с призывом к нападающему перейти в московский клуб.

??? mai da solo

Публикация от Mbaye Diagne Officiel (@mbayediagne909)

«Приезжай в Москву, легенда», — написал пользователь ege_denzzz.

«Езжай в «Спартак», Диань, езжай», — добавил arda.kseoglu.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагает за игрока 9 миллионов евро. Диань хочет повышения зарплаты до 3,5 миллиона евро за сезон.

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