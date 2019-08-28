«Ты никогда не будешь один». Болельщики зовут Дианя в «Спартак»

Нападающий «Галатасарая» Мбай Диань может стать игроком «Спартака». Московский клуб ведет переговоры о трансфере 27-летнего сенегальца.

Сам Диань разместил новый пост в своем Instagram. Он написал короткий слоган: «Ты никогда не будешь один».

В комментариях к записи болельщики оставили комментарии с призывом к нападающему перейти в московский клуб.

«Приезжай в Москву, легенда», — написал пользователь ege_denzzz.

«Езжай в «Спартак», Диань, езжай», — добавил arda.kseoglu.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагает за игрока 9 миллионов евро. Диань хочет повышения зарплаты до 3,5 миллиона евро за сезон.