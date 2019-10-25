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Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке

15:59

В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.

Футболисты с опущенными головами смотрели вниз и ничего не отвечали тренеру.

В социальных сетях Курта серьезно критикуют. Специалист работал в любительских командах около 11 лет. Ранее Халит уже попадал в скандалы, связанные с агрессивным поведением в отношении судей и тренеров.

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