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Сегодня, 21:45

Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель стал обладателем премии лучшему тренеру 2021 года по версии ФИФА. Церемония награждения проходит в Цюрихе (Швейцария).

Другими номинантами были главный тренер сборной Италии Роберто Манчини и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Под руководством 48-летнего Тухеля «Челси» стал обладателем трофея Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Его команда также выиграла Суперкубок УЕФА-2021.

Томас Тухель тренирует «Челси» с января 2021-го.

Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
ФИФА
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