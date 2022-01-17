Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА

Главный тренер «Челси» Томас Тухель стал обладателем премии лучшему тренеру 2021 года по версии ФИФА. Церемония награждения проходит в Цюрихе (Швейцария).

Другими номинантами были главный тренер сборной Италии Роберто Манчини и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Под руководством 48-летнего Тухеля «Челси» стал обладателем трофея Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Его команда также выиграла Суперкубок УЕФА-2021.

Томас Тухель тренирует «Челси» с января 2021-го.