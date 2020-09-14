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Три стадиона ЧМ-2022 в Катаре примут матчи возобновляющейся азиатской Лиги чемпионов

12:37
Стадионы чемпионата мира-2022 в Катаре. Стадионы чемпионата мира-2022 в Катаре. Стадионы чемпионата мира-2022 в Катаре.
Стадионы чемпионата мира-2022 в Катаре.

14 сентября возобновляется Лига чемпионов АФК, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Матчи Западной зоны АФК пройдут в централизованном формате в Катаре на четырех стадионах, три из которых — арены чемпионата мира-2022: «Аль-Джануб», «Эдьюкейшн Сити» и «Международный стадион Халифа». Клубы из Узбекистана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Ирана разыграют путевку в финал с победителем Восточной зоны АФК, который состоится 19 декабря.

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