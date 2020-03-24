Экс-нападающий «Спартака» Луиз Адриану, который теперь выступает за «Палмейрас» присоединился к челленджу «Останься дома». Подавляющее большинство турниров отменено из-за коронавируса. Бразилец в условиях самоизоляции провел тренировку. К нему присоединились собака и Екатерина Дорожка, российская модель и жена форварда.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 293 человека. Умерших — 16 572, выздоровевших — 101 344. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.